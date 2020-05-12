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Günün en güzel haberi jandarmadan

Çorum’un Bayat ilçesinde kaybolan ineği doğum yapmış halde bulan jandarma ekipleri, hem buzağıyı hemde ineği sahibine teslim etti.

Çorum'un Bayat ilçesinde kaybolan ineği doğum yapmış halde bulan jandarma ekipleri, hem buzağıyı hemde ineği sahibine teslim etti.


Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı cevizli köyünde yaşayan H.A., kendisine ait yavrulamak üzere olan ineğinin kaybolduğunu söyleyerek jandarmadan yardım istedi. Bunun üzerine Bayat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaybolan ineğin bulunması için çalışma başlattı. Yapılan aramalar kısa sürede sonuç verirken jandarma ekipleri kaybolan ineği Kocagöl mevkiinde doğum yapmış halde buldu. Sağlıklı şekilde bulunan inek ve buzağısı jandarma ekipleri tarafından H.A.'ya teslim edildi.


İneğinin bulunması üzerine büyük sevinç yaşayan H.A., jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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