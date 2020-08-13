İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Günyazı Köyü'nde orman yangını

Çorum’un Kargı İlçesi’ne bağlı Günyazı Köyü’nde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektar alan yandı.

Çorum'un Kargı İlçesi'ne bağlı Günyazı Köyü'nde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektar alan yandı.


Yangın öğlen saatlerinde Günyazı Köyü'ne bağlı Gölcüğez Mevkii'nde meydana geldi. Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevreye yayılmaya başladı. Dumanları gören köylüler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.


Kısa sürede yangın alanına ulaşan Kargı Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri, arazöz ve itfaiye araçlarıyla alevlere müdahale etti. Yangın alanının çevresi sarılarak kontrol altına alınan yangında, söndürme çalışmaları devam ederken yaklaşık 2 hektar büyüklüğünde orman alanının yangından zarar gördüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.