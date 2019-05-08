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Habib Güleser Öztaş ilkokulunda bilim şenliği

Çorum’un Sungurlu ilçesi Habib Güleser Öztaş İlkokulunda ‘‘Bilim Şenliği’’ etkinliği düzenlendi.

Çorum'un Sungurlu ilçesi Habib Güleser Öztaş İlkokulunda ‘‘Bilim Şenliği'' etkinliği düzenlendi.


Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2019 yılı “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” olarak ilan edilmiş olup İslam Bilim Tarihinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve Prof. Dr. Fuat Sezgin'i yeni nesillere doğru şekilde aktarmak, çalışmalarını, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak; bilim ve medeniyet tarihimizde öne çıkan bilim insanları; hayatları, eserleri ve sonraki asırlara etkileri hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla Habib Güleser Öztaş İlkokulunda bilim şenliği etkinliği düzenlendi.


Öğrenciler tarafından hazırlanan robot gösterileri ve yapılan onlarca deney katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Programa okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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