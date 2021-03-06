Hacıhamza'nın lisesi kapanıyor

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Hacıhamza köyünde bulunan Şehit Nuri Yıldız Anadolu Lisesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle kapanıyor.

Edinilen bilgilere göre; Hacıhamza'da bulunan Şehit Nuri Yıldız Anadolu Lisesi öğrenci sayısının 40'ın altına düşmesi nedeniyle kapatılması yönünde karar alındığı, alınan kararın Bakanlık tarafından onaylanarak 04.03.2021 tarihi itibariyle ilgili kurumlara tebliğ edildiği öğrenildi. Milli Eğitim Bakanlığı kurum açma, kapatma ve ad verme yönetmeliğine göre, 'Orta öğretim kurumlarında öğrenci sayısının 40'ın altına düşmesi hallerinde kapatılır' hükmü bulunuyor.

Hacıhamza Şehit Nuri Yıldız Anadolu Lisesi öğrenci sayısının ise 37 olduğu öğrenildi. 3 öğrenci eksik olması nedeniyle okulun kapatılmasına ise Hacıhamzalılar tepki gösteriyor. Daha önceden belde olan ve belediyeliği bulunan Hacıhamza, yaklaşık 200 nüfusun eksik olması nedeniyle beldeliği kaybederek köy olmuştu.