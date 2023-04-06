Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevcan E. yönetimindeki 06 HB 9713 plakalı otomobil ile Cesur Ş. yönetimindeki hafif ticari araç cadde üzerinde çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Sevcan E. ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Sahra E. Yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdüğü bildirildi