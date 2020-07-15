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Hafif ticari araç park halindeki TIR'a arkadan çarptı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 17. Kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Hüseyin Gür yönetimindeki 52 RE 220 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halinde duran TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada otomobil hurdaya dönerken, kazayı gören diğer sürücüler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları sıkıştığı yerden çıkardı. Kazada sürücü Hüseyin Gür ile otomobilde yolcu olarak bulunan Nazmiye Gür, Abdulmacit Gür ve Selma Soğancı yaralandı. Yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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