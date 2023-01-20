Hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Samsun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan 19 AL 150 plakalı araç, Kemallı Kavşağında Hami Ö. yönetimindeki 19 UB 884 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada Hami Ö., Hüsnü D., Ömer Can N., Ömer Y., Mikail K., Eray Akın T. ve Süleyman D. yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.