Hak-İşten istişare toplantısı

Hak-İş İl Başkanı Mustafa Köroğlu, iş yeri temsilcileriyle istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda son günlerde yaşanan işten çıkarmalar ve sendikal çalışmalar değerlendirildi.

Yerel seçimlerde henüz mazbatalarını bile almadan bazı CHP ve HDP'li belediyelerde Hak-İş'e karşı bir operasyon ve saldırı düzenlendiğini savunan Köroğlu, CHP ve HDP'li belediyelerin sendika üyelerine karşı başlattıkları işten çıkartmaların Türkiye'de uzun ve tartışmalı bir gündemi beraberinde getirdiğini söyledi.

Hak-İş ve Hizmet İş'in haksızlıklar, adaletsizlikler, zulümler, işten çıkartmalar, sürgünler ve sendika değiştirme gibi baskılarla karşı karşıya kaldığını dile getiren Köroğlu, Türkiye'nin her noktasında mağdur ve mazlum olmuş bütün belediye çalışanlarının ve emekçilerin yanında mücadelelerini sürdürdüklerini ifade ederek, emeğe ve alınterine her zaman önem verdiklerini kaydetti.

Amaçlarının her zaman kazançları ve çocuklarının geleceği olduğunu anlatan Köroğlu, “Bu zamana kadar hiçbir siyasi partiyle organik ilişki içinde olmadık hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmadık hiçbir siyasi parti bizim alternatifimiz değildir hiçbir siyasi parti bizim düşmanımız değildir. Hiçbir siyasi lider bizim hasmımızda değildir. Biz siyasal bir mücadele yapmıyoruz. biz sadece sendikacılık yapıyoruz. hangi partiden olursa olsun, işçilerimize emekçilerimize yönelik baskı, tehdit, işten çıkarma olursa olsun onun karşısında olmak mücadele etmek bizim temel görevimizdir. Bizim amacımız ekmeğimiz, aşımız, geleceğimizdir” diye konuştu.

Diyarbakırlı annelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemini de desteklediklerini açıklayan Köroğlu, şunları kaydetti;

“Annelerin yüreğindeki yangını tahmin edebiliyoruz. Annelerin bu dünyada evladından daha değerli bir varlığı yoktur. Evladının saçının teline zarar gelse dünyayı karşısına alabilecek güçteki annelerin kararlılıkla devam eden eylemleri ülkemizde tüm insanlığın odak noktası olmuştur.

"Onların evlatları için yaptıkları bu kararlı mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Bölgedeki hakimiyetlerinin sarsıldığını anlayan terör örgütü ve onun yandaşları, çok ciddi şekilde bölge insanına baskı uygulamakta ve hazmedememektedir. Ailelerin açıklamalarına göre, yıllardır 'çocuklarınızı size vereceğiz' deyip oyalamışlar ve beklemelerini söylemişler. Beklemeyenler tehdit edilmiş, korkutulmuş silahla 'başka bir çocuğunuzu da dağa kaldırırız' tehditleriyle bu aileler bugüne kadar susturulmuş. Çocukların terörist yapılması için devlete ve millete düşman yetiştirilmesi için dağa çıkartılması ne kadar acı ve aşağılayıcı ise Diyarbakır'da çocuklarını bu bataklıktan kurtarmak isteyen anaların bu onurlu mücadelesine karşı sessiz kalmakta aynı derecede utanç vericidir. Artık bıçağın kemiğe dayandığını ve daha fazla tahammül edemeyeceğini söyleyen anneler HDP Diyarbakır İl Başkanlığına gelerek bu kararlı itirazlarını ortaya koymuştur. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde bu eyleme katılım daha da artacak. Çünkü bu alanda binlerce insanın mağduriyetlerinin olduğunun biliyoruz. Çocuklarımızın evlerine , ailelerine ve bir an önce okullarına döndürülmelerini istiyoruz. PKK nın masum çocukları öldürmelerine hiçbir zaman sessiz kalmayacağız. PKK'nın ve destekçilerinin yaptıkları bu kıyım karşısında her zaman annelerin ve o masum çocukların yanında olduğumuzuda bilmenizi isterim. Diyarbakır'dan yükselen bu annelerin feryadı terör örgütü ve yandaşlarının planlarını bozacak ve onların her türlü tuzaklarını başlarına yıkacaktır”