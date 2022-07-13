Halk ozanı Şekip Şahadoğru için anma programı düzenlendi

Çorum Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Çorum'un yetiştirdiği büyük halk ozanlarından Şekip Şahadoğru'yu ölümünün 27. Yılında düzenlediği programla andı.

İsminin yaşatıldığı semt parkında düzenlenen anma programında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Aşıklık geleneğinin Çorum'da önemli bir yere sahip olduğunu ve çok sayıda aşık yetiştirmiş bir il olduğunu hatırlatarak “Anadolu da aşıklık geleneği o kadar önemli o kadar kıymetli ki bu anlamda ilimiz bunun membası konumundadır. İlimizle gurur duyuyoruz. Bizim tarihimizi, geleneğimizi, geçmişimizi geleceğe taşıyan en gür ses aşıkların sesidir, Şekip Şahadoğru'nun nefesidir. Çünkü aşıkların sesinde rahmet var, aşıkların sesinde merhamet var. Aşıkların sesinde aşk var, muhabbet var, bizi biz yapan değerlerin hepsi onların beyitlerinde onların mısralarında var” şeklinde konuştu.

Şekip Şahadoğru'nun çocukları Türkan Örten Şahadoğru ve Seyit Ali Şahadoğru'da yaptıkları konuşmada böyle bir etkinliğin gerçekleştirilmesinin ailesi adına onur ve gurur verici olduğunu ifade ederek “Babamızın vefatının 27. yıl dönümünde anılıyor olmasında ve bu programın Çorum Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor olmasında büyük emeği olan Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın'a çok teşekkür ediyoruz” dediler.

Yeğeni Tülay Örten Yıldız tarafından Şahadoğru'nun birbirinden güzel türkülerinin seslendirildiği programa, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mahmut Yabacıoğlu, Şekip Şahadoğru'nun eşi İsmihan Şahadoğru, çocukları Türkan Örten Şahadoğru, Seyit Ali Şahadoğru ve çok sayıda seveni katıldı.