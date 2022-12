Halkbank Genel Müdürü Arslan: “Bankacılık sektörü bu yıl yüzde 66'lık büyüme gösterdi”

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bankacılık sektörü bu yıl yüzde 66'lık büyüme gösterdiğini söyledi.

Hitit Üniversitesi tarafından “Bankacılık Sektörü ve Kariyer Adımları” konulu bir konferans düzenlendi. Konferansta üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye'deki bankacılık sektörü ve Halkbank ile ilgili bir sunum yaparken üniversite öğrencileriyle sektördeki tecrübe, bilgi ve birikimlerini paylaştı.

Finans sektörünün geniş bir yelpazeye sahip olduğunu içerisinde bankacılık, sermaye piyasaları, para piyasaları ve sigorta gibi sektörleri barındığını anlatan Arslan, finans sektörünün yüzde 98'ini bankacılık sektörünün oluşturduğuna dikkat çekti. Türkiye'deki bankacılık sistemi hakkında bilgi veren Arslan, “Türkiye'de 57 adet banka var. Bu bankaların 32 tanesi özel sermayeli, 3 tanesi kamu sermayeli. 16 adet bankamız yatırım bankası. 6 adette katılım bankamız var. Ülkemizde 13.1 trilyon Türk lirasına ulaşmış bir bankacılık sektörü var. Dolar kuruyla hesapladığımızda 700 milyar dolarlık bir büyüklüğe tekabül ediyor. Ama bu yeterli mi tabi ki değil. Bugün 700 milyar dolar Avrupa'da tek bir bankanın büyüklüğü. Gidilecek daha çok yol var. Finans sektörünün büyümesinin önünde önemli fırsatlar var. Bankacılık sektörü büyüdükçe ekonomi de büyüyecektir. Bundan böyle bir sonuç çıkarmak mümkün. Sektörde kamu bankalarının ağırlığı da yüzde 38 seviyesinde. Kamu bankaları da bankacılık sistemi içerisinde önemli bir yere sahip. Bankacılık sektörü bu yıl yüzde 66'lık bir büyüme gösterdi. Dijital bankacılığın gelişmesiyle artık şubeler küçülüyor bunun yerine mobil bankacılık ortaya çıktı. Her geçen gün mobil banka kullanıcısı sayısı artıyor" dedi.

"Türkiye'de 36 milyon adet dijital bankacılık müşterisi var"

Teknoloji ilerledikçe bankacılık sektörünün de teknolojiye ayak uydurduğunu ifade eden Arslan, “Bunun için Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu ve Merkez Bankası düzenlemeler yapıyor. Elektronik bankacılığa hızlı bir dönüşüm söz konusu. Türkiye'de 36 milyon adet dijital bankacılık müşterisi var. Nerdeyse çalışan nüfusun önemli bir kısmı dijital bankacılıkla tanışmış durumda. Yılda 1.3 milyar adet işlem yapılıyor. Dijital bankalar geliyor. Artık banka kurmak için genel müdürünüz, çalışanlarınız, şubeler gerekmeyecek. BDKK dijital banka kurulması izni verdi. Hiçbir şubesi yok, çalışanları tanımıyorsunuz tamamen elektronik ortamda hesap açıp bütün işlemlerini yapmanız mümkün. Nakit para çekmek istediğinizde o bankanın ATM'sinden para çekebileceksiniz.

Bütün sektörlerde olduğu gibi bankacılık sektöründe de hızlı bir teknolojiye doğru eğilim söz konusu. Türkiye'de 60 milyon sosyal medya kullanıcısı var. 67 milyon akıllı telefon kullanıcısı var. 66 milyon internet kullanıcısı var. İnternet kullanıcılarının yüzde 75'i 2021 yılında en az bir defa online alışveriş yapmış. Online alışveriş yapanların da yüzde 55'i mobil aplikasyonlar üzerinden gerçekleştirmiş. 36 milyon mobil banka kullanıcısı söz konusu” ifadelerini kullandı.

“Her şeyin başında iyi insan olmak geliyor”

Konferansta gençlere de tavsiyelerde bulunan Arslan, şunları kaydetti:

“Türkiye çok güzel bir ülke fırsatlar ülkesi aslında. Türkiye'de her zaman her türlü sosyal ekonomik toplulukta ekonomik yapısı, sosyal yapısı ne olursa olsun her türlü aileden ülkemiz için güzel hizmetler verebilecek evlatlar çıkabiliyor. Bunun için çok büyük imkanlara sahip olunması gerekmiyor. Çalışkan olmak, inanmak, çaba sarf etmek her şeyden önemlisi dürüst olmak iyi insan olmak her şeyin başında gelmesi gerekir.

Ulaşılması gereken en önemli mevki nedir diye sorduğumuz da “iyi insan olmak” gerçekten en önemli konum. Bunu genç yaşlarda belki kabullenmek mümkün değil ama hayatı yaşadıkça tecrübe edindikçe aslında iyi insan olmak her şeyin üstünde. Çünkü iyiliğin verdiği hazzı, insana kattığı deneyim ve şerefi hiçbir makam hiçbir şöhret katmıyor.”

Konferansı Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Baro Başkanı Turan Kalıpcı, akademisyenler ve öğrenciler izledi.