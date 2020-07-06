İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hamamda karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü, 2 kişi tedaviye alındı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde odun ve kömür yakılarak suyu ısıtılan hamama biriken karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybederken, durumu ağır olan 2 kişide hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde odun ve kömür yakılarak suyu ısıtılan hamama biriken karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybederken, durumu ağır olan 2 kişide hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, ilçedeki Başpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren hamama giden Arif Sezenoğlu ile hamam sahipleri İsmail Kaya, ve Şahin Kaya ile çalışan Alaattin Kayretli, odun ve kömür yakılarak suyu ısıtılan hamama dolan karbonmonoksit gazı nedeniyle fenalaştı.


Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, gazdan etkilenen 4 kişiyi Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Arif Sezenoğlu ile Alaattin Kayretli doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, hamam sahipleri ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.