Hasta güvercinin bakımı üstlendiler

Çorum'un Osmancık ilçesinde kaldırımda bitkin bir halde gördükleri güvercini sahiplenen mahalle sakinleri evlerinde iyileştirmeye çalışıyor.

Cumhuriyet Mahallesi'nde uçamayan güvercin mahalle sakinleri tarafından fark edilerek korumaya alındı. Mahalle sakinlerinden Zehra Uslu ve Gülbahar Yıldırım kaldırımda gördükleri güvercinin uçamadığını fark edince şefkat ellerini uzatarak bakımını üstlendiler.

Yaralı olduğu tahmin edilen güvercini sağlığına kavuşturmaya çalışan mahalle sakinlerinden Zehra Uslu, “Kahvaltı yaparken karşı kaldırımda bir kuş olduğunu gördüm. Uçamıyordu. Yoldan gelip geçenler kuşa bakıyordu. Sonra genç bir kız alarak duvarın üzerine koydu. Oradan tekrar yere indi. Daha sonra ben aşağıya indim, kuşun uçamadığını fark ettim. Bahar abla da kuşu alıp eve götürdü” ifadelerini kullandı.

Bitkin halde buldukları güvercini önce eve ardından da ayrı ayrı 2 veterinere götürdüğünü belirten Gülbahar Yıldırım, “İlk veterinere götürdüğümde, diğer bir veterinere götürmemi söyledi. Diğer bir veterinere götürdüm, orada da ilgilenemediklerini görünce tekrar eve getirdim. Durumu hasta gibi gözüküyor, elimden geldiği kadar bakmaya çalışıyorum, ne olur bilmiyorum” dedi.