Hastaların anneler gününü kutladılar

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri birimi hastaların Anneler Günü’nü kutladı.
Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri birimi hastaların Anneler Günü'nü kutladı.
Anneler Günü'nde tedavilerine gittikleri hastalarını unutmayan Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri birimi doktoru Dr. Sinem Koçak ve sağlık personelleri hastaların Anneler Günü'nü kutlayarak çiçek hediye ettiler.
Dr. Sinem Koçak Evde Sağlık Hizmetleri birimi olarak böylesine anlamlı bir günde hastalara unutulmadıklarını hatırlatarak onlara moral vermek adına anneler günlerini kutlayarak onlarla sohbet ettiklerini belirtti.