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Hastane kavşağına ışıklı önlem

Sungurlu Belediyesine devredildikten sonra gerekli çalışmaların yapılması sonrası kaza kavşağı olarak bilinen Hastane kavşağında bulunan trafik ışıklandırma sistemi devreye girdi.


Hastane kavşağında meydana gelen yaralamalı kazaların artması nedeniyle, kavşakta trafik ışıklandırma sistemi araçların daha güvenli geçiş yapması can ve mal kaybı yaşanmaması için trafik ışıkları tekrardan aktif hale getirildi.


Meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı kazaların yaşandığı Ankara-Samsun Karayolu üzerindeki Hastane Kavşağında yapılan sinyalizasyon çalışmaları ile trafik daha güvenli hale gelecek.


Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner; “Vatandaşlarımızın can güvenliği ve mal güvenliği için yapılması geren ne varsa yapılacaktır” dedi.

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