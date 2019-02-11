Hastane odasında çiğ köfte partisi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir hastane odasına toplanan hasta, ziyaretçi ve refakatçiler çiğ köfte partisi yaptı.

11 kadın hasta ve refakatçilerin çiğ köfte partisi, hastane odasında bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Akşam saatlerinde kaydedilen görüntülerde hastane odasının ortasında yere konulan plastik leğende bir kadının çiğ köfte yoğurduğu, oda bulunan diğer kadınların da yoğrulan bu çiğ köfteleri limon ve marul eşliğinde iştahla yedikleri görülüyor.