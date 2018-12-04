Hastanede masa başı tatbikatı yapıldı

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesin'de Acil Durum ve Afet Planları (HAP) kapsamında masa başı tatbikatı yapıldı.

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi toplantı salonunda Hastane Başhekimi ve HAP Başkanı Dr. Muhammet Kadir Demir başkanlığında Hastane müdürü Hüsnü Kılpelit, doktorlar ve çalışanların katılımıyla masa başı tatbikatı yapıldı.

Yapılan tatbikatta, afet ve acil durumlarda nasıl hareket edileceği, acil durum planlarının uygulanabilirliği, hastanenin tıbbi ve fiziki kapasite ve yeteneklerinin nasıl verimli kullanılabileceği test edildi.

Başhekim Dr. Muhammet Kadir Demir, "Hastanede olabilecek afet ve acil durumlarda hazırlıklı olunması büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple hastanemizde belirli aralıklarla afet ve acil eylem tatbikatları gerçekleştiriyoruz. Güvenliğimiz için her zaman hazırlıklı olmak zorundayız. Oldukça başarılı ve öğretici geçen tatbikatta görev alan ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.