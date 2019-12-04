Hastaneden anlamlı ziyaret

Muhammet Kadir Demir, Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanan engelli hastaları ziyaret etti.

3 Aralık "Dünya Engelliler Günü" münasebetiyle Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanan ve engelli olan hastalara hastane Başhekimi Dr.Muhammet Kadir Demir ve Evde Sağlık Hizmetleri Birimi çalışanları Dr. Sinem Koçak, Salih Çalışkan , Ayşegül Taner Kılkpelit tarafından ziyaret gerçekleştirildi.

Muhammet Kadir Demir, ziyaretler sırasında engelli hastalara hediyeler takdim etti.