Hattuşa'da arkeoloji flimleri festivali

Hitit medeniyetinin önemli merkezlerinden birisi olan Çorum'un Boğazkale ilçesinde Arkeoloji Filmleri düzenlenecek.

Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yürütücülüğünde hazırlanan Arkeoloji Filmleri Festivali Planlama ve Organizasyon Danışmanlığı Projesi Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından teknik destek programı kapsamında değerlendirilmeye hak kazandı.

Proje ile Çorum'un Boğazkale İlçesinde gerçekleştirilmesi öngörülen geleneksel bir uluslararası arkeoloji filmleri festivalinin planlama ve organizasyon süreçleri için gerekli bilgilerin edinileceği danışmanlık hizmeti alımı yapılacak.

1986 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan ve Hitit İmparatorluğunun başkenti olarak Anadolu'da yüzyıllar boyunca çok önemli bir merkez olan Hattuşa'da, ulusal ve uluslar arası programlara ev sahipliği yapmaktadır. Hattuşa'da uluslar arası düzeyde düzenlenecek bir film festivali kültür ekonomisine katkı sağlayacak olup, ulusal ve uluslararası düzeyde buranın tanıtımı sağlayıp Hattuşa bir cazibe merkezine dönüştürülecektir. İlimizde yer alan Yazılıkaya açık hava mabeti, Alacahöyük ve Şapinuva gibi arkeolojik miraslar göz önüne alındığında, Hattuşa'da iki farklı disiplini, arkeoloji ve sinemayı birleştiren bir film festivalinin hayata geçirilmesi, bölgenin en önemli rekabet unsurlarından olan kültürel mirasın ülkemizde ve dünyada tanıtılmasını sağlayacaktır. Hattuşa'da uluslararası boyutta, senede bir kez düzenlenecek. Arkeoloji Filmleri Festivali, tüm dünyadan önemli arkeoloji ve sinema profesyonellerini bir araya getirecek, bu kişilerin Hattuşa ve çevresindeki kültürel mirası bizzat deneyimlenmesini mümkün kılacaktır; festivalin her sene düzenlenerek kurumsallaşması halinde Hattuşa'nın bir “marka” haline gelmesi mümkün olabilecek.

Düzenlenecek film festivali ile, Çorum'u ziyaret eden sinema profesyonellerinin, buradaki kültürel zenginlikler hakkında film yapım projeleri geliştirmesi de olanak dahilinde olacak. Sinema ve dizi sektörünün giderek daha çok önem kazandığı, görselliğin giderek daha çok ön plana çıktığı günümüzde, Çorum ve çevresinin sinemada kendine yer bulması, bölgenin imajına katkıda bulunacak. Söz konusu uluslararası festival organizasyonu aynı zamanda yerel ekonomide de canlanma oluşturacak. Festival süresince yerel firmaların üretimini yaptığı hediyelik eşya satışları, bölgede yaşayanlara yönelik sağlanacak iş imkanları sayesinde ticaret canlanacak, böylece festivalin yerel sahiplenmesi de mümkün olacaktır.