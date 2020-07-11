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Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden Kor'un cenazesi defnedildi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen havai fişek fabrikası patlamasında hayatını kaybeden Ramazan Kor’un cenazesi memleketi Çorum’un Sungurlu ilçesinde toprağa verildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen havai fişek fabrikası patlamasında hayatını kaybeden Ramazan Kor'un cenazesi memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesinde toprağa verildi.


3 Temmuz Cuma günü 11.15 sıralarında Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarı Çalıca mevkisinde bulunan Büyük Coşkunlar Havai Fişek fabrikasında meydana gelen ve 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan patlama ve yangın olayı ile alakalı olarak, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.


Patlamanın 4'üncü gününde kimlik bilgileri belirlenen Ramazan Kor'un, Adli Tıp Kurumundaki cenaze işlemleri tamamlanmış, dün memleketi olan Sungurlu'ya uğurlanmıştı.


Kor'un cenazesi bugün saat 10:30'da Hacettepe Mahallesi Dört Yol Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sarıtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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