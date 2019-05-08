Hayırsever esnaftan örnek davranış

Çorum'da esnaflık yapan Serkan Yıldız adlı hayırsever, Çorum Belediyesi'ne engelli vatandaşların kullanımına sunulmak üzere 5 adet akülü araç hediye etti.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ramazan ayı rahmetin, mağfiretin, yardımlaşmanın zirve yaptığı bir aydır. Yardımlaşma ve dayanışma bizim toplumumuz açısından çok önemli bir değer. Bu kıymetli ayda esnafımız Serkan Yıldız örnek bir davranış göstererek belediyemize 5 adet akülü araba hediye etti. Bu örnek ve duyarlı davranışından dolayı esnaf kardeşimizi tebrik ediyorum. İnşallah bu örnek davranış sayılarının artmasına neden olur. Böyle güzel bir harekete meclis üyelerimizle birlikte şahitlik yapmak nasip oldu. Belediyemize gelen talepler doğrultusunda ihtiyacı olan hemşehrilerimize bu araçları ulaştıracağız. Bu araçlardan bir tanesini özel engelli bireylerin kullanımı için dizayn yapılmak üzere Hitit Üniversitemize teslim edeceğiz. Belediye olarak biz de engellilerimizin hayatlarını kolaylılaştırmak için yeni bir ihaleye çıkıyoruz.Bu ihale kapsamında 8 adet akülü, 20 adet tekerlekli sandalye alacağız. Diğer ihtayaç sahibi vatandaşlarımıza kısa süre içerisinde ihalemizi sonuçlandırarak araçlarını takdim edeceğiz" dedi.

'Mor taksi uygulaması hayata geçiyor'

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, engelsiz bir Çorum için belediye meclisimizde mor taksi uygulamamızı onayladık. Mor taksi uygulamamızı Türkiye'de ilk olarak uygulamaya başlayacağız. İlk etapta 5 tane aracımız kısa sürede hizmete girecek. Engelli kardeşlerimizi bu araçlarımızla şehrimizde istedikleri yere gidebilecekler. Böylece şehrimizin, engelli vatandaşlarımız için rahat, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanabildiği bir şehir hüviyetini pekiştirmiş olacağız. Sarı taksi hizmeti veren 5 adet gönüllü plaka sahibi esnaf, engelli vatandaş taşımaya uygun araç satın aldı. Yönetmelikte 5 adet araca bu uygulamaya ihalesiz geçiş için izin verildi. İlk geçişteki 5 adet araç, mevcut taksi duraklarında hizmete devam edecektir. Engelli vatandaşlarımız takside taşınmadığı zaman, Mor Taksiler normal vatandaş taşımaya devam edecektir. Mor Taksi uygulaması için belediyemiz mobil uygulaması, web sitesi ve ulaşım hizmetleri müdürlüğü web sitesinde kolay ulaşılabilirlik için uygulama sekmesi eklenecektir. Engelleri birlikte aşmak için şehrimizin bütün katmanlarıyla çalışmalarımız devam edecek şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ilk akülü arac Elmas Eliaçık'a Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Meclis Üyeleri ve Serkan Yıldız tarafından takdim etti.

Belediye önünde gerçekleşen akülü araç teslim törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, belediye meclis üyeleri, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Cengiz Özkader, BEM-BİR-SEN Çorum Şube Başkanı Burhan Şahin ve akülü araçları hediye eden Serkan Yıldız katıldı.