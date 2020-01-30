İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hayırsever vatandaş arsasını Diyanet Vakfı'na bağışladı

Çorum’un Osmancık ilçesinde hayırsever bir vatandaş, Türkiye Diyanet Vakfı’na 464 metrekare arsasını bağışladı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde hayırsever bir vatandaş, Türkiye Diyanet Vakfı'na 464 metrekare arsasını bağışladı.


Osmancık ilçesinde ikamet eden Sadık Tunca, kendisine ait olan Koyun Baba Mahallesi Tekkealtı mevkiinde bulunan 464 metrekare arsasını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı.


Osmancık İlçe Müftüsü Dr. Eyyup Aydın, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi'nce gönderilen teşekkür belgesini arsasını bağışlayan Tunca'ya taktim etti.


Osmancık İlçe Müftülüğünün bağışlanan arsaya Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu, 4-6 Yaş Kur'an Kursu ve yetişkinler için Kur'an Kursu yapmayı planladığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.