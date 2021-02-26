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Hayırsever vatandaş TDV'na arsa bağışladı

Çorum’un Osmancık ilçesinde bulunan bin 138 metrekare arsa Türkiye Diyanet Vakfına bağışlandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan bin 138 metrekare arsa Türkiye Diyanet Vakfına bağışlandı.


Koyun Baba Mahallesi Emniyet Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneğini Başkanı Fazlı Gelgör, Osmancık Zeytin mevkiinde bulunan bin 138 metrekare arsayı Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı. Bağışlanan arsa üzerine mescid, Kur'an kursu ve yatılı kız hafızlık Kur'an kursu yapılması planlanıyor.


Hayır sahibine teşekkür eden Osmancık İlçe Müftüsü Dr. Eyyup Aydın, “Koyun Baba Mahallesi Emniyet Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneğine ait, Dernek Başkanı Fazlı Gelgör tarafından Osmancık İlçesi Zeytin Mevkiinde bulunan 4 ada, 84 parselde kayıtlı bin 138 metrekare arsa, Türkiye Diyanet Vakfına bağışta bulunulmuştur. Mezkur arsa üzerine Mescid, 4-6 yaş Kuran kursu ve yatılı kız hafızlık Kuran kursu yapılması planlanmaktadır. Hayır sahibine teşekkür ederiz.” dedi.

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