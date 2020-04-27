Hayırseverlerden gıda bankasına destek

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın çağrısına kulak veren hayırseverler, Gıda Bankası'na destek olmaya devam ediyor. Çorum'da faliyet gösteren marketler zinciri, Çorum Belediyesi Gıda Bankasına 5 ton makarna ve 500 kg çay yardımında bulundu. Bir un firması da 1,5 ton un yardımında bulundu.

Bağışların tesliminde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Gıda bankasına katkıda bulunan tüm hayırseverlere teşekkür ederek “Ramazan ayı içersindeyiz, birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek yardımlar devam ediyor. Yaklaşık 30 bin kişiye ulaşıyoruz. Gıda bankamız aracılığıyla yapmış olduğumuz yardımlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Her gün de bu dayanışmayı artıracak yeni katkılar oluyor. Hayırseverler bugün gıda bankamıza önemli bir bağış gerçekleştirdi. Bu örnek davranışların yayılarak devam etmesini diliyorum.” dedi.