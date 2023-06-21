Hayvan pazarında kurbanlıklar görücüye çıktı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri kontrolünden geçen hayvanlar, satış reyonlarında yerlerini aldı.

Bayrama 1 hafta kala, uzun süre kapalı kalan İskilip hayvan pazarı tekrar hizmete açıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimleri kontrolünden geçen hayvanlar, satış reyonlarında yerlerini aldı.

Belediye Başkanı Ali Sülük, “Kurban Bayramı öncesi bakım ve onarımını yaptığımız canlı hayvan pazarı, bayramın 1. gününe kadar vatandaşlarımızın hizmetine açılmıştır. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli olarak vatandaşlarımıza hijyenik bir ortamda hizmet verilmektedir” şeklinde konuştu.