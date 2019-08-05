İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hiç gitmediği İzmir'den ceza geldi

Hiç gitmediği İzmir’de ‘seyir halinde cep telefonu kullanmak’ suçundan ceza kesilmesi, araç sahibini şaşırttı.

Hiç gitmediği İzmir'de ‘seyir halinde cep telefonu kullanmak' suçundan ceza kesilmesi, araç sahibini şaşırttı.


İlçeye bağlı Alembeyli Köyü'nde çiftçilikle uğraşan Arslan Ulaç, kendisinin Sungurlu'ya geliş gidiş yaptığı hafif ticari araç ile İzmir'de ‘seyir halinde cep telefonu kullanmak' suçundan para cezası yazılması üzerine şaşkına döndü.


Sungurlu dışına hiç çıkmadığını hatırlatan Ulaç, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KGM Bölge Müdürlüğü A.K.M. Başmühendisliği tarafından hafif ticari aracım İzmir otoyolundan ‘seyir halinde cep telefonu kullandığım' için adıma ve aracımın plakasına ceza kesildiğine dair makbuz gönderildi. Bu olay karşısında şaşırdık. Yetkililerin bu yanlışlığı düzeltip cezayı iptal etmesini istiyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.