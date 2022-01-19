Hırsızlık zanlıları çalıntı malzemelerle yakalandı

Çorum'da 3 ayrı hırsızlık olayının faili olduğu belirtilen iki zanlı, polis ekipleri tarafından çalıntı malzemeler ile birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde meydana gelen iki ayrı motosiklet hırsızlığı ile ikamet hırsızlığının faillerinin yakalanması için çalışma başlatan hırsızlık büro amirliği ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen iki zanlıyı 1 adet spiral, 1 adet matkap, 1 adet hilti, 1 adet profil kesme makinesi ve 1 adet üç tekerlekli motosiklet ile birlikte yakaladılar.

Polis ekipleri hırsızlık zanlılarını da gözaltına alırken, ele geçirilen malzemeleri ise sahiplerine teslim etti.