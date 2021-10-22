Hırsızlık zanlılarını kullandıkları araç ele verdi

Jandarma ekipleri 2 zanlıyı, hırsızlık olayında kullandıkları araçtan yola çıkarak yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Eskiekin köyünde bulunan bir bağ evi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından soyuldu. Yapılan ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve suç araştırma timleri hareket geçti. Olay yeri ve çevresinde inceleme yapan jandarma timleri hırsızlık olayında kullanıldığı değerlendirilen bir araçla ilgili detaylı çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda hırsızlık olayının 2 kişi tarafından gerçekleştirildiği ve çaldıkları malzemeleri küçük sanayi sitesinde bulunan bir hurdacıya sattıkları tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile bağ evinden çalınan 1 adet el arabası, 1 adet seyyar metal salıncak, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet tırmık, 1 adet balyoz iki adet el çapası hurdacıdan alınarak sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında soruşturma başlatılırken, jandarma ekiplerinin kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle boş bırakılan bağ, bahçe ve hobi evlerinin bulunduğu bölgelerde önleyici devriye faaliyetlerine ağırlık verilerek, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalara aralıksız devam edeceği bildirildi.