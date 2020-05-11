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Hırsızlık zanlısı tutuklandı

Çorum’da bir evden hırsızlık yaparak çaldığı malzemelerle otel odasında polis tarafından kıskıvrak yakalanan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum'da bir evden hırsızlık yaparak çaldığı malzemelerle otel odasında polis tarafından kıskıvrak yakalanan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, 8 Mayıs'ta Üçdutlar Mahallesi'nde meydana gelmiş Binevler'de bulunan bir eve giren Fuat Tugay G. (22), çaldığı eşyalarla ortadan kaybolmuştu. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri, yaptıkları incelemeler sonunda zanlının Fuat Tugay G. olduğunu tespit ederek konakladığı otel odasında polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanmıştı. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı aramalarda aramalarda 1 adet notebook, 13 adet değişik markalarda saat, 12 adet gümüş yüzük, 5 adet tespih, çeşitli takı malzemeleri, altın renginde imitasyon takı seti, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmişti.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen tutuklanarak Çorum L Tipi cezaevine gönderildi.

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