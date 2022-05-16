Hitit Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, 65 kurumdan 418 öğrencinin katılımıyla düzenlenen 8. Hitit Öğrenci Kongresi gerçekleştirildi.

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen kongreye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Sabiha Kılıç, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler katıldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Sabiha Kılıç, bilginin paylaştıkça çoğalan bir hazine olduğuna işaret ederek, bu çerçevede öğrencilerin akademik çalışmalarının tartışılmasına vesile olan böyle bir etkinliğin düzenlenmesine aracılık etmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Akademik çalışmaların tartışıldığı bilimsel etkinliklerin, mevcut çalışmaları akademik dünyaya tanıtma fırsatı sunduğunu anlatan Prof. Dr. Kılıç, “Ortak bilimsel çalışmalar gerçekleştirebilmek, bu çalışmaların bulgularını kalabalık gruplara sunmak, tartışılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak hem bir sonraki çalışmalarınız için sizi teşvik eder hem de çalışmalarınızda olabilecek eksik ve hataları da görmenizi sağlar. Bu sayede bilimsel gelişiminize de katkı sunmuş olur” diye konuştu.

'Kongreler, öğrencilerimizi cesaretlendirip araştırmacı kişiliklerini ortaya çıkarıyor'

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam da bu yılki kongre programı için yoğun ve titiz çalışma gerçekleştirildiğini söyledi.

Kongreye, 62'si üniversite olmak üzere 67 kurumdan toplam 418 öğrencinin katıldığını hatırlatan Prof. Dr. Baykam, “Yedisi lise öğrencisi olan 418 katılımcı, sunulmaya değer çok değerli çalışmalarıyla kongremizde yer aldılar” dedi.

Günümüzde eğitimde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve hatta orta öğretim müfredatlarındaki sadece teorik ve pratik eğitim modüllerinin mesleki ve bilimsel gelişimde bazen yeterli olamadığını belirten Prof. Dr. Baykam, şunları kaydetti:

“Bu süreçte yenilikleri, bilinmeyenleri araştırma kabiliyeti edinmek, çok daha başarılı, mezuniyet sonrasında ne istediğini bilen, hedefi belli olan ve girişimci mezunların yetişmesini sağlamaktadır. İşte bu kongrelerin de bu amaca büyük oranda hizmet ettiğini ve öğrencilerimizi cesaretlendirip araştırmacı kişiliklerini ortaya çıkarmalarını sağladığını, hem kişisel hem mesleki becerilerini öğrencilik döneminde artırdığını görüyoruz. Sonuçta da mezuniyet sonrası süreçlerde çok daha başarılı olduklarını izliyoruz” şeklinde konuştu.

215 bildiri sunuldu

Kongrede çevrimiçi ortamda 8 oturum gerçekleştirildi. 4 gün süren kongrede, sosyal bilimler alanında 86, spor bilimleri alanında 42, sağlık bilimleri alanında 33, mühendislik bilimleri alanında 22, fen bilimleri alanında 21, İslami bilimler alanında 9 ve güzel sanatlar alanında da 2 olmak üzere toplam 215 bildiri sunuldu.