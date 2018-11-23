Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uygulama cami ihale sözleşmesi imzalandı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın katkıları Hitit Üniversitesi ile Çorum İl Müftülüğü'nün iş birliğinde yapılacak olan uygulama caminin önümüzdeki günlerde yer teslimi yapılarak en kısa sürede temeli atılacak.

İmza töreninde konuşan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, caminin 4 bin 139 mekrakere kapalı alana ve toplamda 5 bin 370 kişilik kapasiteye sahip olacak şekilde planlandığını söyledi. İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii için ilk aşamada 500 bin TL'lik bir kaynak geldiğini açıklayan Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Diyanet İşleri Başkanlığı, Çorum İl Müftülüğü ve üniversite iş birliğinde oluşturulan dernek aracılığıyla caminin temel atma işine başlandığını belirtti.

Prof. Dr. Alkan, “Camiimizin yapımı için başlangıçta küçük bir ihalesini yapabildik. Temel kazısına karşılık gelecek miktarın desteklerle artacağına ve İlahiyat Fakültesi Uygulama Camiimizin yapımının tamamlanacağına yürekten inanıyorum. Tüm hayırseverlerimizin destek ve yardımlarını bekliyoruz. Caminin yapımında desteklerini esirgemeyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu'ya teşekkür ederim” dedi.