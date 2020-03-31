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Hitit Üniversitesi, koruma altına aldığı köpekleri unutmadı

Hitit Üniversitesi, Kuzey Kampüsü’nde öğrenciler ve personelin kulübe yaparak koruma altına aldığı, ancak korona virüs salgını nedeniyle bakımları yarım kalan köpekleri unutmadı.

Hitit Üniversitesi, Kuzey Kampüsü'nde öğrenciler ve personelin kulübe yaparak koruma altına aldığı, ancak korona virüs salgını nedeniyle bakımları yarım kalan köpekleri unutmadı.


Çorum'da, öğrenciler ve personeller tarafından bakımları yapılan köpeklerin durumu, korona virüs salgını nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından merak konusu olmuştu. Birçok öğrencinin salgın nedeniyle bakımları konusunda endişelendiği köpekler için rektörlük devreye girdi.


Korona virüs salgını öncesi üniversite yemekhanesinden öğrencilerimiz ile personelimizin kendi imkanlarıyla yiyecek ihtiyacını karşıladığı köpekler için rektörlük “Gözünüz arkada kalmasın. Onlar bize emanet. Bu sorumluluk hepimizin” sloganıyla kampüsteki hayvanlara mama desteği sağladı.


Üniversiteden yapılan açıklama da “Kampüsümüzdeki sevimli dostların tüm bakımları ise personelimiz Fatma Dinder tarafından gönüllü bir şekilde eksiksiz yerine getiriliyor. Çorum Belediyesi veteriner hekimi tarafından da muayeneleri ve aşısı yapılan köpeklerin, sağlık durumlarının iyi” ifadelerine yer verildi.

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