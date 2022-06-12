Hitit Üniversitesi Merkez Kütüphanes'ine, “Erişilebilirlik Belgesi”

Hitit Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından “Erişilebilirlik Belgesi” verilen Türkiye'deki 16 kütüphaneden biri oldu.

Kuzey Kampüsü'nde, Sosyal Yaşam Merkezi'nde bulunan Merkez Kütüphanesi, yeni teknolojik imkanlarla donatılırken, özel birey öğrencilerin de ihtiyaçları gözetilerek önemli hizmetler sunuyor.

Dijital kütüphane ağırlıklı yönelimle 7/24 ulaşılabilir olan merkez kütüphanede, özel öğrencilerin bilgiye daha kolay ve hızlı erişimlerini sağlamak amacıyla EyePAL tarama sistemi kullanılıyor. Bu sistem sayesinde basılı her türlü materyalden rahatlıkla faydalanabilen görme özel öğrenciler için ayrıca 689 adet sesli kitap, bilgisayar ve internet ortamında açılan sayfaları sesli okunmasını sağlayan Jaws 13 programı hizmeti sunuluyor.

Diğer taraftan, Hitit Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesi arasında yapılan bir protokol kapsamında görme engelli okuyucuların Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Laboratuvarı'nda (GETEM) bulunan binlerce sesli kitaba erişebilme imkanları bulunuyor.

Özel bireylerin rahatlıkla erişebildiği 16 kütüphane arasında yer alıyor

Özel öğrencilerin, kimsenin yardımı olmadan rahatlıkla ulaşabilmeleri için bina girişi ve asansörde gerekli düzenlemelerin de yapıldığı Hitit Üniversitesi Kütüphanesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı erişilebilirlik izleme ve denetleme komisyonlarının denetiminden geçti. Türkiye'deki üniversite, halk ve belediye kütüphaneleri kapsayan değerlendirmeler sonucunda, erişilebilirlik belgesi almaya hak kazanan 16 üniversiteden biri Hitit Üniversitesi Kütüphanesi oldu.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Hitit Üniversitesi Merkez Kütüphanesine, “Erişilebilirlik Belgesi” ve “Erişilebilirlik Bayrağı”nın Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla düzenlenen programda verildiğini söyledi.

Üniversitenin, Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen “Mekanda Erişim Bayrak Ödülü” (Turuncu Bayrak), “Eğitimde Erişilebilirlik Bayrak Ödülü” (Yeşil Bayrak) ve “Sosyo-Kültürel Faaliyetlere Erişilebilirlik Bayrak Ödülü” (Mavi Bayrak) olmak üzere toplam 6 bayrak ve 1 engelsiz program nişanı bulunduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Öztürk, “Şimdi ise kütüphanemize Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından “Erişilebilirlik Belgesi” verilmesinin gururunu yaşıyoruz. Her alanda olduğu gibi kütüphane hizmetlerinde de özellikle dezavantajlı öğrencilerimizi önemsiyoruz. Bu doğrultuda erişilebilirlik çalışmalarına ara vermeden devam edeceğiz. Bu sürece teşvik ve katkılarından dolayı başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık olmak üzere destek veren tüm birimlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.