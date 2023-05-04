Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk: "Makine ve imalatta ihtisaslaşarak sessiz devrim yaptık”

Dr. Ali Osman Öztürk, makine ve imalatta ihtisaslaşan Hitit Üniversitesi'nin bu alanda sessiz bir devrim yaptığını söyledi.

Dr. Ali Osman Öztürk, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Prof. Dr. Öztürk, göreve geldiği günden bugüne yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Üniversite olarak hayata geçirdikleri en önemli projenin makine sanayinde ihtisaslaşmak olduğunu dile getiren Öztürk, çok güzlü bir sanayiye sahip olan kentte üniversitenin de makine-sanayi sektörüne katkı sağlaması için çeşitli projeler geliştirdiğini belirtti. Öztürk, yurt içi ve yurt dışından çeşitli firmalarla işbirliği yaparak ihracatçı firmalara katkı sunduklarını belirtti.

Hitit Üniversitesinin genç bir üniversite olmasına rağmen özellikle sanayi kuruluşlarıyla iş birliği alanında dikkat çeken adımlar atarak bölge ekonomisine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Öztürk, “Hitit Üniversitesi, YÖK tarafından yürütülen Yükseköğretim Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi'ne dahil olan 15 üniversite arasında yer alarak Türkiye'de ‘Makine ve İmalat Teknolojileri' alanında ihtisaslaşan tek üniversite olma özelliğini taşıyor. Hitit Üniversitesi'nin ihtisaslaşma ana hedefi öncelikli olarak Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini içine alan TR83 Bölgesinde “Makine ve İmalat Teknolojileri” alanı ile ilişkili katma değeri yüksek stratejik ürün miktarının artırılmasına katkı sağlamaktır. Hitit Üniversitesi'nin Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ihtisaslaşması sürecinde kamu-üniversite-sanayi iş birliğinin etkin şekilde hayata geçirilerek bölgesel potansiyelin geliştirilmesi hususunda; orta-yüksek ve yüksek teknolojiye geçiş ve inovasyon, İletişim teknolojileri ve dijital dönüşüm, Girişimcilik, Finansal ve insan kaynaklarının etkin kullanımı olmak üzere dört alt bileşende faaliyetlerin eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir" şeklinde konuştu.

Güney Kampüse kurulacak olan Tıp Fakültesi Morfoloji binasının 2023 yılı sonunda ihaleye çıkacağını açıklayan Öztürk, "Toplam kapalı alanı 25 bin metrekare olan Morfoloji Binası'nın tüm uygulama projeleri, yaklaşık maliyeti ve ihale hazırlık süreci tamamlandı. İlk etap olan 12 bin 500 metrekarelik kısmın yatırım programına alındı ama Kahramanmaraş depremi nedeniyle kamu yatırımları ertelendiği için yatırım programında iz proje olarak bırakılmıştır. Strateji Bütçe Başkanlığı ile yapılan görüşme sonucu binanın 2023 yılı sonunda ihaleye çıkması planlanmaktadır” dedi.

Kuzey Kampüs Merkezi Derslik yatırımının da 2023 yılı sonunda ihaleye çıkması planlandığını aktaran Öztürk, "Toplam kapalı alanı 20 bin metrekare olan ve 2014 yılında yatırım programına alınan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binası inşaatı yüzde 39 fiziki gerçekleşme seviyesinde pital olmuş ve iz proje olarak bırakılmıştır. Bu süreçte 2023 yılı içerisinde yatırım ödeneği aktarılmasıyla iz projeden çıkarılmıştır. Söz konusu yapının merkezi derslik olarak kullanılmasıyla ilgili olarak uygulama projeleri devam etmektedir. 2023 yılı içerisinde ihalesi yapılarak yapımına başlanması planlanmaktadır.” diye konuştu.

İskilip Meslek Yüksekokulu hakkında bilgi veren Öztürk, “Toplam kapalı alanı 5 bin 692 metrekare olan İskilip Meslek Yüksekokulu kaba inşaatı hayırseverler tarafından yapılmıştır. İskilip Meslek Yüksekokulu binası projesinin bütçe çalışmaları yapılmış Spor Toto Teşkilat Başkanlığıyla 20 milyon artı KDV karşılığında reklam sözleşmesi imzalanmıştır. İskilip Kaymakamlığı tarafından 5 milyon lira tahsis edilmiştir. 2023 yılı yatırım programı revizyon cetvelinde toplam proje tutarı 34 milyon 511 bin lira olarak açıklamıştır. İnşaatın tamamlanabilmesi için gerekli olan 7 milyon 950 bin TL ek ödenek ihtiyacı Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından onaylanmıştır" ifadelerini kullandı