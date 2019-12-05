Hitit Üniversitesi stratejik planı masaya yatırıldı

Hitit Üniversitesi'nin 2021-2025 Dönemi Stratejik Plan hazırlıkları kapsamında istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, 2021-2025 Stratejik Plan hazırlığı kapsamında yaptıkları çalışmalarda ilk aşamanın durum değerlendirme aşaması olduğunu belirterek, birden fazla paydaş içerisinde, dış paydaşlarla iş birliği içinde neler yapılabileceği konusunun ele alındığını bu aşamanın tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Stratejik Plan çalışmalarını 1 buçuk ay önce başlattıklarını açıklayan Prof. Dr. Öztürk, çalışmaların eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, topluma hizmet, uluslararasılaşma, kurumsal kapasite, farklılaşma-ihtisaslaşma ve girişimcilik grupları üzerinden gerçekleştirildiğini belirtti.

Çalışma gruplarının, üniversite ve ilgili dış paydaşlardan 20'şer kişiden oluştuğunu kaydeden Prof. Dr. Öztürk, “Bunların hepsi 1 buçuk aydır gerek kendi aralarında gerekse kendilerini ilgilendiren paydaşlarla yüz yüze görüşerek bir veri oluşturdular. Üst paydaş grup dediğimiz siz kıymetli hazirundan gelecek görüşler, değerlendirmeler ve bilgiler ile birlikte çok yönlü bir durum değerlendirmesi yaparak stratejik belirleme çalışmalarında önemli bir mesafe kat etmiş olacağız” diye konuştu.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da Hitit Üniversitesi'nin Çorum için büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, kentin üniversiteden beklentileri olduğunu söyledi.

Çorum'un üniversiteden, şehrin sosyolojisine, eğitim hayatına, ekonomisine, kültürel yaşamına katkı sağlamasını beklediğini dile getiren Dr. Aşgın, “Üniversitenin stratejik planı belirlenirken, mutlaka bu beklentiler dikkate alınıyordur. Biz belediye olarak imkanlarımız ölçüsünde bütün kurumlarımızın emrindeyiz. Yapabileceğimiz bir şey varsa mutlaka yapıyoruz. Bu üniversite için de geçerlidir.” ifadesini kullandı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de şehrin bütün karar alıcıları olarak bir arada bulunduklarını belirterek, “Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz içiniz. Bu noktada iş birliğine hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Üniversite, Valilik, Belediye ve diğer kurum ve kuruluşların Çorum'u oluşturan birer parça olduğunu ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu: “Dolayısıyla birbirimize bu manada yardımcı olmamız gerekiyor. Her türlü işbirliğine açık olmamız gerekiyor. Ben bu manada hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Örnek bir iş birliği var. Kurumların birbirine sıcak yaklaşımı var. Birbirinin işini kolaylaştırma manasında anlaşılabilir, konuşulabilir, uzlaşılabilir bir yöneticilik profili var. Bunu daha geliştirmeli, ileri götürmeliyiz” diye konuştu.

Erol Olçok Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Rektörümüz Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ile ilimizdeki kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda daha sonra kurum yöneticileri, üniversitenin stratejik planı çerçevesinde üniversite-sanayi iş birliği, topluma hizmet anlamında sosyal doku ve kültürel alana yönelik önerilerini paylaştı.