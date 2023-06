Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk mezunlarını verdi.

15 Temmuz Spor Kompleksi'nde düzenlenen törende mezun olan 92 öğrenci mesleklerine ilk adımı atarken, çocuklarını bu özel günde yalnız bırakmayan aileler de heyecana ortak oldu.

Törende açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Sezikli, 2017 yılında öğrenci alımına başladıklarını belirterek, “62 öğrenci ile başlayan hikayemiz şu anda 800 öğrenci ile İkbalkent kampüsü ve Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor. Her tıp fakültesinin olmazsa olmazı eğitim hastanesidir. 2012 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Çorum Devlet Hastanesi ile afiliye olduk. Hastanemiz Çorum ve çevre illere sağlık hizmeti yanında öğrencilerimize de eğitim yuvası olarak görev görmekte. Ayrıca çeşitli uzmanlık dallarında mezuniyet sonrası TUS sınavı ile fakültemiz bölümlerini kazanan 166 uzmanlık öğrencimiz mevcut. Şimdiye kadar da 30 asistan hekimimiz uzmanlığa hak kazanarak ülkemizin çeşitli bölgelerinde görev yapmaktalar” dedi.

Konuşmasında mezun öğrencilere de seslenen Prof. Dr. Mesut Sezikli, “Hekimlik meslek itibarıyla kutsaldır. Biz de layıkıyla mesleğimizi yapmalı ve bu mesleğin değerine değer katmalıyız. İnsanın zor bir varlık olduğu ama güzel hatıraların her zaman yakıcı-yıkıcı olanlardan fazla olduğu kabul edelim. Gönlümüzde iyilerin ve iyiliklerin yer kaplamasına izin verelim. İnsan kalmayı unutmamak, karşımızdaki insanı anlamanın önemini daima hatırda tutmak için çaba sarf etmeniz gerekecek. Bu çabayı sarf ettiğiniz sürece de mesleğinizden tat alabileceğimizi unutmayalım. Tıp fakültemizin asli görevi eğitimdir. Vatanını seven, ülkesine bağlı, mesleğinde usta hekimler yetiştirmek bu eğitim kadrosunun esas amacıdır. İyi bir hekim öncelikle merhametli ve fedakar olmalıdır. Kovid döneminde de görüldüğü üzere hastaları için canını dişine takan, mesai mefhumu gözetmeden günlerce evini ailesini unutarak çalışan sağlık çalışanları sizin bugün dahil olduğunuz bu sistem içinde yetişmiş kişilerdir. Sizlerin de öncelikle iyi insan iyi hekim olma amacını güderek ülkemizin dört bir yanında görev yerlerinizde başarılı olacağınızdan şüphem yoktur. Gençler, 100. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır' sözü hayat felsefeniz olsun” ifadelerini kullandı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de 769 öğrencinin eğitim gördüğü Tıp Fakültesi'nde 17 profesör, 39 doçent, 60 öğretim üyesinden oluşan kadrolarla çok yönlü ve kaliteli bir eğitim verildiğini açıkladı.

Tıp Fakültesi'nde eğitimin dışında ülkenin ve toplum sağlığının şartlarının iyileştirilmesi adına büyük fedakarlıklar yapılırken, 17 anabilim dalında 94 araştırma görevlisini öğretim üyesi kadrosunda yetiştirildiğini dile getiren Prof. Dr. Öztürk, “Fakültemiz asistanlık eğitimlerinin verilebildiği bir modüle dönüştü. Bu gelişmeler hocalarımız ve sağlık çalışanları adına çok büyük anlam ifade etmektedir. Ama daha önemlisi Hitit Üniversitesi'nin Çorum'a ve bölgeye kattığı sağlık hizmetleri anlamında büyük değer” şeklinde konuştu.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin, Tıp Fakültesi ile birlikte 5 milyon 200 bin muayene gerçekleştirdiğini ve bunun şehir kapasitesinin çok üzerinde olduğunu anlatan Prof. Dr. Öztürk, “Bu rakamlar hastanemizin bölgeye de hitap ettiğini göstermekte. Ayrıca 2022 yılında 4 bin anjiyo ve bin kalp damar cerrahisi müdahalesi yapıldı. Bu sağlık hizmetleri daha önce Ankara gibi büyükşehirlerde verilirken artık hocalarımız sayesinde Çorum'da veriliyor. Korona virüs döneminde hem hastanemiz, hem de hekimleri ulusal düzeyde takdire şayan adımları ve o dönemde örnek gösterilen açılımları oldu. Diyabetik Ayak Merkezi'miz Türkiye'de tek merkeze dönüştü” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından fakülteyi dereceyle bitiren öğrencilere diploma ve hediyelerinin verilmesi ile kep atma töreninin ardından program sona erdi. Törene Vali Mustafa Çiftçi, MHP Çorum milletvekili Vahit Kayrıcı, AK Parti Tokat milletvekili Cüneyt Aldemir, CHP Çorum milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın katıldı.