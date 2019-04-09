Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerine ödül

Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu'nda “Prof. Dr. Hasan Salih Zeki Aksu En İyi Araştırma Ödülü”nü aldı.

Sözel olarak sunulan “Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Olan ve Olmayan Hastaların Ayırımında Yeni Bir Gösterge: Hitit İndeksi” başlıklı çalışma ile Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hastalarına, hastaneye başvurdukları sırada daha hızlı ve doğru bir şekilde tanı konmasına yönelik, laboratuvar ve klinik değerlendirmelere dayanan ve “Hitit indeksi” olarak tanımlanan bir indeks oluşturuldu.

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hastalarının tanı ve tedavisi konusunda başarılı çalışmalarına devam eden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde, Anabilim Dalı Başkanı ve Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ve ekibindeki öğretim üyeleri ile Klinik Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr.Hüseyin Kayadibi'nin birlikte yaptıkları çalışma, bu alanda uzman bilim insanları tarafından ilgiyle karşılanarak, tebrik edildi.

Çalışmalarının özel ödülü almaya değer bulunmasından dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını ifade eden Prof. Dr. Nurcan Baykam, Hitit Üniversitesi olarak bilimsel çalışmalarla ses getirmeye devam edeceklerini ve ortaya çıkan verilerle sadece ülkemizde değil; tüm dünyada insan ve toplum sağlığına hizmet etmeyi hedeflediklerini söyledi.