Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde unvan değişikliği töreni

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan öğretim üyelerine, dekanlık yönetimi tarafından düzenlenen “Akademik Unvan Değişikliği” töreni ile plaketleri verildi.

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, ''Mezuniyet öncesi eğitimdeki ve mezuniyet sonrası eğitimdeki öğrenci sayılarımızın hızla artması ve akademik kadroda bulunan öğretim üyelerimizin doçentliklerini fakültemizde alıp daha sonra unvan yükseltme ile profesör unvanını almaları bizi son derece mutlu etmektedir. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür eder, akademik unvan olarak yükselen öğretim üyelerimizi tebrik ederim" dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Sezikli de, 2009-2010 eğitim öğretim yılında Gazi Üniversitesi çatısı altında 21 öğrenci ile başlayan Tıp Fakültesi serüveninin 2017 yılında Çorum'da 60 öğrenci alımı ile devam ettiğini hatırlattı.

2022 yılında 134 öğrenci ile tam kapasite öğrenci alan fakültede 774 öğrencinin öğrenim gördüğünü açıklayan Prof. Dr. Mesut sezikli, “Çorum'da ilk öğrenci alımı yaptığımız dönemde 15 olan profesör doktor sayımız 16'ya, 7 olan doçent sayımız 33'e, 49 olan doktor öğretim üyesi sayımız 66 ya, 21 olan araştırma görevlisi sayımız ise 147 'ye yükselmiştir. Bu yıl sonunda da 75 intörn doktorumuzu mezun ederek ülkemizin dört bir yanında görevlendireceğiz. Artık öğrencimizi mezun ediyoruz. Asistan sayımız ve bölüm çeşitliliği artıyor. Kendi mezun asistanımızı mecburiye yolluyor ve doktor öğretim üyesi olarak kadromuza alıyoruz. Doktor öğretim üyelerimiz doçent ve profesörlük kademelerine ulaşıyor. Bu döngü sağlanmaya başladığı için önümüze daha güzel bakıyoruz. Bu süreçte katkısı olan tüm rektörlerimiz, dekanlarımız, ayrılan ve devam eden hocalarımıza teşekkür ederim. Afiliye hastane gereklerini sağlayan yoğun çalışma temposu içinde yayın yapan, bildiri sunan, kitap bölümü yazan ve akademik olarak da yükselmeyi hak eden tüm hocalarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından akademik unvan değişikliği alan öğretim üyeleri Prof. Dr. Engin Şenel, Prof. Dr. Özgür Yağan, Prof. Dr. Ali Kemal Erenler, Doç. Dr. Erdal Komut, Doç. Dr. Derya Yapar, Doç. Dr. Ünsal Savcı, Doç. Dr. Özgür Koçak, Doç. Dr. Mustafa Şahin, Doç. Dr. Hülya İpek, Doç. Dr. Tayfun Şahin, Doç. Dr. Selim Cevher, Doç. Dr. Ramazan Topçu, Doç. Dr. Derya Köseoğlu ve Doç. Dr. Murat Bulut Özkan'a plaketleri verildi.

Programa Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir ve Tıp Fakültesi akademik kadrosu katıldı.