Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bir ilk daha

Kanser, kalp damar hastalıklarının tedavisinde son yıllarda adından söz ettiren Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir ilke daha imza atıldı.

Karaciğer, safra yolları ve pankreas kanserli hastaların yaşam süresi ve kalitesini belirgin düzeyde artıran ve tecrübeli girişimsel radyologlar tarafından yapılabilen PTK-Bilier drenaj işlemi başarıyla gerçekleştirildi.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, tümör nedeniyle safra yolları tıkalı olan 65 yaşındaki kadın hastaya PTK-Bilier drenaj işlemini uygulaoı. Radyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Girişimsel Radyoloji Bölüm Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Erdal Komut tarafından uygulanan PTK-Bilier drenaj işleminin, başarıyla sonuçlandığı belirtildi.

Dr. Öğr. Üyesi Komut, yaptığı açıklamada, söz konusu işlemi uygulayarak hastanın kanser nedeniyle gelişen safra yollarındaki tıkanıklığın safra akımının drenajıyla giderildiğini söyledi.

Hastanın, tedavi olmak üzere daha önce Ankara'ya birçok kez gitmek zorunda kaldığını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Komut, “PTK-Bilier drenaj işlemini uyguladığımız hastada daha önce yapılan işlem yerinden gelen yoğun safra sızıntısı kesildi. Karaciğerdeki safra akımı tekrar sağlandı. Bu işlemin ardından hastamızın ağrılarında azalma oldu. Bu işlem ile hastamız ağrılarının azalması nedeniyle günlük yaşamına daha kolay devam etme imkanı elde etmiş oldu. Bu tür karaciğer, safra yolu ve pankreas kanserli hastalarımızda PTK ve bilier drenaj girişimleriyle hastalarımızın hayatta kalma süresi ve yaşam kalitesi artıyor. Bize sunulan imkanları iyi değerlendirip, hastalarımıza böyle bir hizmeti sunmayı başardığımız için çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Altyapı ve teknik donanımın arttırılmasıyla PTK işlemi için Ankara ve diğer büyük illere yapılan sevklerin önemli ölçüde önüne geçilebileceğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Komut “Bu işlem, karaciğer, safra yolları ve pankreas kanserli hastaların yaşam süresini artırdığı gibi kalitesini de belirgin düzeyde iyi bir noktaya taşımaktadır. Çorum'da bir ilk olarak yapılan işlem, karaciğer, safra yolları ve pankreas kanserli hastalarda safra yollarındaki darlık ve tıkanıklıklarda, ileri teknik donanım ve tecrübeli ekipler tarafından, Türkiye'de seçkin hastanelerde yapılabilmektedir” diyerek geçen yıl da yine Çorum'da bir ilk olarak, “Tanısal Beyin Anjiografi İşlemi” gerçekleştirildiğini vurguladı.

Ülkemizde büyük merkezlerde faaliyet gösteren Girişimsel Radyoloji Bölümü'nün hastanemizde faaliyete geçmesiyle; ilgili il dışı sevklerin önüne geçilerek, onkoloji hastalarının farklı illere gitmeden, tedavi aşamalarının büyük ölçüde Çorum'da gerçekleştirilmesi hedefleniyor.