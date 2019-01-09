Hitit Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

HİTÜ-TÖMER ile düzenli olarak kurslar ve seminerler düzenlemek suretiyle uluslararası öğrenciler, akademisyenler ve göçmenler gibi çeşitli kişi ve gruplara Türkçe öğretmek, dil öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak ve Türk topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini ve Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil münasebetlerini araştırmak ve bu alanda gerçekleştirilecek her türlü faaliyette bulunmak, ortaya konan çalışmaları çeşitli yayın organlarıyla yayımlamak amaçlanıyor.

Bugüne kadar üniversitede Türkçe öğretim merkezi (TÖMER) bulunmadığı için eğitim almak amacıyla farklı ülkelerden Çorum'a gelen ve üniversitede öğrenci olma hakkını elde eden uluslararası öğrenciler çoğu zaman kendilerinden istenen kriterlere uygun Türkçe yeterlilik belgeleri olmadığından Türkçe dil bilgilerini ve konuşma düzeylerini geliştirmek için bir (1) yıl süre ile izinli olarak Türkçe öğretim merkezlerinin bulunduğu farklı şehirlere giderek farklı dil eğitimlerini buralarda tamamlıyorlardı. HİTÜ-TÖMER sayesinde artık öğrenciler, il dışına çıkmadan, Çorum'da dil eğitimlerini alabilecekler. Kurulan bu merkezle mevcut problemler aşıldığı gibi çok daha fazla sayıda uluslararası öğrencinin üniversiteye gelmesinin de önü açılmış oldu.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, bulunduğu şehre, bölgeye, ülkemize ve tüm insanlığa katkı sağlamayı hedef edinen Hitit Üniversitesi'nin yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Öncelikle fizikî anlamda eksiklikleri tamamlamaya çalışırken yetişmiş insan gücünü de üniversiteye çekmeyi de ihmal etmediklerini dile getiren Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Göreve geldiğimizde mevcut kadromuzla Üniversitemizde bu kapsamda bir dil öğretim merkezi açmak olanaksızdı. Ama Fen Edebiyat Fakültemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bugün bulunduğu noktada gerek altyapı gerekse akademik kadro konusunda çok iyi bir konuma gelmiş durumdadır. Nitelikli akademik kadromuzla biz HİTÜ-TÖMER'i açıp burayı istenen düzeyde aktif hale getirebileceğimizi düşündüğümüz anda, bu merkezin açılması için YÖK'e teklifimizi yaptık. YÖK de teklifimizi değerlendirerek merkezimizin açılmasını onayladı. Bu aşamada bize düşen, HİTÜ-TÖMER'i en kısa sürede başta uluslararası öğrencilerimiz olmak üzere çeşitli kişi ve grupların Türkçe ve çeşitli yabancı dilleri öğrenmeleri için en üst düzeyde çalışır duruma getirip beklenen çıktıları elde etmektir. İlimize ve ülkemize katma değer sağlayacak akademik işler yapmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz” dedi.