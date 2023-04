Hitit Üniversitesinde 'Akademik Başarı Ödülleri' sahiplerine verildi

Meslek Yüksek Okullari Kampüsü'nde gerçekleştirilen ödül törenine Hitit Üniveritesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, rektör yardımcıları, dekanlar ve akademisyenler ile üniversite idari personeli katıldı.

İlk kez böyle bir organizasyonda bir araya geldiklerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, “Çok başarı hikayeleri, bireysel anlamda gayretler, başarılarına yeni başarılar ekleyen bilim insanlarının olduğu bir üniversitedeyiz. Yavaş yavaş büyüyen butik bir üniversiteden artık büyüyen bir üniversitedeyiz. Bu tür başarı hikâyelerini taçlandırırken iki tür süreç yürütülüyor. Birincisi başvuru esaslı başarı ödülleri bir de başvuru alınmadan kaynaklardan alınan veriler ve bu verilerin derlenerek toplarlanmasıyla yürütülen süreç. Biz ikinciyi tercih ederek YÖKSİS üzerindeki bilgileri kontrol ederek verilerin tamamını taradık ve değerlendirmeler buna göre yapıldı. Ödül alan tüm akademisyenlerimizi kutluyorum” dedi.

Rektör Öztürk'ün konuşmasının ardından ulusal veya uluslararası kurumlar tarafından üniversite adına tescillenmiş/onaylanmış ve yayımlanmış patent, faydalı model/endüstriyel tasarım dalında Doç. Dr. Selen Özakar Akca, Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan Tozlu, Makine ve İmalat Teknolojileri İhtisaslaşma Alanında sanayi ile işbirliği içinde geliştirilen ticari potansiyele sahip ürün dalında Doç. Dr. İbrahim Bilici, Prof. Dr. Dursun Ali Köse, Doç. Dr. Fatih Işık, Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Kanca, Ulusal/uluslararası meslek organizasyonları ya da resmi kurumlar tarafından onaylanan ve kuralları bu organizasyonlar tarafından belirlenen yarışmalarda alınan ödül kategorisinde Öğr. Gör. Dr. Çağla Çelik, çok taraflı uluslar arası projeler, 1004, 1007 destekli projede veya TÜSEB destekli projede yürütücülük veya koordinatörlük kategorisinde Doç. Dr. Akif Akgül, Prof. Dr. İrfan Kurtbaş, Prof. Dr. Cengiz Baykasoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Güven Akçay, Topluma hizmet faaliyetleri çerçevesindeki proje veya etkinliklerde yürütücülük/ koordinatörlük dalında Öğr. Gör. Dr. Mustafa Seyrek, Arş. Gör. Dr. Gamze Nur Müjdeci, Dr. Öğr. Üyesi Sertaç Seyitoğlu, Öğr. Gör. Ali Aşır, Ödül yılı/dönemi içinde en fazla Q1 (Web of Science) yayını olan öğretim elemanı (son 3 yılda), Prof. Dr. Havva Nur Kendirci, Doç. Dr. Seyfi Şevik, Prof. Dr. Hakan Güngüneş, Doç. Dr. Özgür Özdilli, Doç. Dr. Kazım Köse, Dr. Öğr. Üyesi Sabiha Şensöz, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Koç, Öğr. Gör. Uğur Tunçer, Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Çıtak, Doç. Dr. Buğra Bağcı, Dr. Öğr. Üyesi Erkan Ustaoğlu, Ödül yılı/dönemi içinde sonuçlanmış proje yürütücülüğü sayısı en fazla olan öğretim elemanı (Son 3 yılda), Sinan Başçeken, ödül yılı/dönemi içinde öğretim elemanı başına en fazla Web of Science, SCOPUS ve TR-Dizin veri tabanlarında taranan makale ve kitap yayımlayan birimler dalında İlahiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Alaca Avni Çelik Meslek Yüksek Okulu, ödül yılı/dönemi içinde öğretim elemanı başına en fazla (2209 a/b)öğrenci projesi kabul edilen birimler (ilk 2) (son 3 yılda) Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Alaca Avni Çelik MYO, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Web of Science ve SCOPUS'ta taranan dergilerde en fazla atıf alan ilk 3 öğretim elemanı kategorisinde Prof. Dr. Bülent Kabak, Doç. Dr.Akif Akgül, Prof. Dr. Hakan Güngüneş, topluma hizmet çerçevesinde en fazla proje veya etkinlik düzenleyen birimler dalında Sağlık Bilimleri Fakültesi, Osmancık Ömer Derindere MYO, HÜKAM, Üniversitenin tanınırlığını artıran en başarılı etkinliği gerçekleştiren birimler dalında Hitit FM Öğr. Gör. Ali Aşır ve Doç. Dr. Faruk Maraşlıoğlu Covid dönemi çalışmaları Prof. Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş ve Prof. Dr. Mesut Sezikli, deprem dönemi müdahele çalışmaları Öğr. Gör.Ömer Yıldız, Dr. Öğr. Üyesi Songül Özüm İlahiyat Dergisi Scopus da taranma başarısı Prof. Dr. İsmail Bulut+Prof. Dr. Abdullah Çolak, Müzede Müzik ve Çoksesli Korosu etkinlikleri, Doç. Dr. Ömer Can Satır, Üniversitede renklendirme ve sergi etkinlikleri Doç. Dr. Muteber Burunsuz, Futsal Erkek Takımının UniligFutsal 1. Lig'e yükselmesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Evli ve Prof. Dr. Mehmet Kutlu'ya ödül verildi.