Hitit Üniversite'sinde değişim, dönüşüm ve gelecek konulu konferansı

Dr. Prof. Dr. Mehmet Karaca, “Değişime ayak uyduramayan üniversiteler yol kat edemez” dedi.

Hitit Üniversitesi'nin kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında “21. Yüzyılda Üniversite: Değişim, Dönüşüm ve Gelecek” konulu konferans düzenlendi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Dr. Prof. Dr. Mehmet Karaca, istatistiki verilere göre bugün dünyanın yüzde 60'ının internet kullandığını, Türkiye'de bu oranın 2018 yılı itibariyle yüzde 70 olduğunu söyledi. Rektör Karaca, dünyanın yüzde 40'nın, ülkemizin ise yüzde 53'ünün sosyal medya kullanıcısı olduğunu, mobil telefon kullanımının dünyada yüzde 70, ülkemizde ise yüzde 93 civarında olduğuna dikkat çekti.

Dünyadaki yeni değişim ve ihtiyaçlara bağlı olarak ortaya yeni güncel konuların çıktığına işaret eden Karaca, artık UBER, Amazon ve WhatsApp gibi güçlü şirketlerin ortaya çıktığını, yaşanan değişimin üniversitelere de yansıdığını ve artık geçmişteki gibi bir üniversite anlayışının çok gerilerde kaldığına dikkat çekti.

Değişime ayak uyduramayan üniversitelerin bir şey yapamayacağını belirten Prof. Dr. Karaca, gelişmiş ülkelerde üniversite sayısının fazla olduğunu ifade ederek, Hindistan'da 8 bin 407, ABD'de 5 bin 758, Türkiye'de ise 206 üniversite olduğunu hatırlattı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise, Üniversitenin tüm akademik ve idari personeli, öğrencileri ve iç-dış paydaşları ile el ele, omuz omuza vererek yakalamış olduğu başarılı ivmeyi bundan sonra da artırarak devam ettireceğini belirtti.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel de, bilimsel çalışmalar, nitelikli insan gücü ve bilim insanlarının topluma ve yönetime katkı sağlamalarının gerekliliğinden söz ederek Hitit Üniversitesinin geldiği seviyenin sevindirici olduğunu sözlerine ekledi.

Programın ardından Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü öğretim üyeleri bir müzik dinletisi sundu.