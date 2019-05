Hitit Üniversitesi'nde devir teslim töreni

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü'nde devir-teslimi gerçekleştirildi.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Ali Osman Öztürk düzenlenen törenle görevini Prof. Dr. Reha Metin Alkan'dan devraldı.

Törende bir konuşma yapan Prof. Reha Metin Alkan, 2010 yılında devraldıkları üniversitede bazı dersler için liseden hocaların geldiğini hatırlatarak, bugün ise üniversiteler arasında sıralamanın belli olduğunu ifade ederek, bu nedenle değerlendirme yapılırken doğru ve vicdani değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Çorum'da yapılabilecek pek çok proje olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Alkan, “Biz de bunları elimizden geldiğince yaptık. Yerleşke çalışmaları, gücümüz yettiğince başlananlar, yapılanlar var. Lazım olan tüm birimlerin projeleri yapıldı. Bütçe çerçevesinde ihaleye çıkılacak aşamada. 2011 yılında arazimiz dahi yoktu. Çok şükür temel anlamında hiçbir sorunumuz yok. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış binlerce yıllık bir geçmişi olan bir ildesiniz. Böylesi geçmişi olan bir ile hizmet etmek gerçekten çok önemli. Sahip olduğunuz kültür birikimi, bizim yaptığımız çalışmaları çok çok geride bırakacaktır. Hep bizden daha fazlasını yapacak birine bu görevi devretmeyi istemiştim. Bir Çorumlu olarak, meslektaşınız olarak size gönülden başarılar diliyorum” diyerek görevini teslim etti.

Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise taş üstüne taş koyan herkese çok teşekkür ederek, 8 yıl boyunca canla başla çalışan Rektör Alkan'a şükranlarını iletti.

Anadolu'nun münbit bir şehrinde böyle bir üniversite oluşturmanın her babayiğidin harcı olmadığını ifade eden Prof. Dr. Öztürk, “Çıtayı yere düşürmeyeceğiz. Daha da yükselteceğiz. Hitit Ailesi sizi kolay kolay bırakmaz. Bu kadar kalıcı eseri yapan birinin peşini bırakmayız. Bu bir vedalaşma değil. Sizinle yakın temasımız her zaman sürecek. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Biz de inşallah işlerimizle, alacağımız mesafelerle birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Taş üstüne taş koymaya, Çorum'u üniversiteler içinde daha da üst sıralara çıkartmaya çalışacağız. Her çalışma ortamında başarı huzurdan geçer. Önceliğim üniversitemizde var olan huzur ortamını sürdürmek. Birlikte huzur ve mutlulukla çalışacağız. Gelişmeleri hep birlikte takip edip, çalışmalara destek vereceğiz. Yeni kuşakların gelişen dünyaya adapte olabilmesi için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

Törende daha sonra Prof. Reha Metin Alkan, Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'e rektörlük cübbesini giydirerek, çiçek ve kalem verdi.