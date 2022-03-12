Hitit Üniversitesinde 'Kadınların İş-Yaşam Dengesi' konferansı

Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde “Kadınların İş-Yaşam Dengesi” konulu konferans düzenlendi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökben Bayramoğlu, iş-yaşam dengesinin kişinin farklı yaşam rolleri arasındaki dengeyi ifade ettiğini söyledi. Doç. Dr. Bayramoğlu, iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, performans odaklı iş hedeflerini tutturma baskısı ve 7/24 ulaşılabilir olma mecburiyetinin bu dengenin aile yaşamı aleyhine bozulmasına neden olduğunu belirtti.

İş ve aile yaşamının tartışıldığı bölümde, iş yaşamının, aile yaşamını işgal etmeyi başardığı ve kısa dönemde dengelerin eskiye döneceğine dair umut kalmadığı, böyle bir dönemde, kişinin çevresindeki olayların akışına kendisini kaptırıp sürüklenmemesi için gerek bedensel olarak gerekse zihinsel olarak sağlıklı olması ve kontrolü eline alması yönünde tavsiyelerde bulunuldu.

Doç. Dr. Gökben Bayramoğlu konferansa katılan öğrencilere, kendilerine zaman ayırmaları, önceliklerini doğru belirleyerek hem derslerine ayırdıkları zamanı hem de günlük yaşamlarına ayırdıkları zamanı en iyi şekilde kullanmaları ve keyif almayı öğrenmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Konferansı İİBF Dekanı Prof. Dr. Sabiha Kılıç, akademisyenler ve öğrenciler izledi.