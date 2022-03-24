Hitit Üniversitesi'nde “Küresel Çağda Anadolu Müziğinin Geleceği" konferansı

Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından “Küresel Çağda Anadolu Müziğinin Geleceği" konulu konferans düzenlendi.

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ömer Can Satır'ın moderatörlüğünde gerçekleşen konferansta bağlama ve Anadolu müziğinin önemli temsilcilerinden Erdal Akkaya, küresel çağda bağlama ve Anadolu müziğinin uluslararası alandaki görünümüyle birlikte başta Osmanlı/Türk müziği olmak üzere Türk halk müziğinin Batılılaşma ve modernleşme serüvenindeki dönüşüm süreçlerini ele aldı.

Konferansın ardından dinleti gerçekleştiren Erdal Akkaya sesi ve bağlamasıyla Anadolu müziğinin en güzel türkülerini seslendirdi. Aşık Veysel'in ölüm yıldönümü dolayısıyla 'Bir Veysel' türküsüyle dinletiye başlayan Akkaya, Aşık Ruhsati, Ali Ekber Çiçek ve Aşık Nesimi gibi halk müziğinin simge isimlerden eserler seslendirirken bağlamada şelpe tekniğini gösteren güzel bir performans gerçekleştirdi.