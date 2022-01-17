Hitit Üniversitesi'nden başarılı projelerin sahiplerine teşekkür

Çorumlu Obası'nda düzenlenen etkinliğe Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, proje sahibi 55 akademisyen ile 51 öğrenci katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Hitit Üniversitesi bünyesinde yeniden yapılanma kapsamında kurulan Teknoloji Transfer Ofisi'nin (TTO) katkılarıyla bilimsel aktivitelere ve projelere ciddi bir ivme kazandırıldığını söyledi.

TTO ekibinin, yeni fikirlerin ortay çıkmasında, Çorum merkezli sanayi ile ilişkili ortak projelerde çok aktif bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Prof. Dr. Baykam, “TTO ekibi, süreçleri çok iyi yöneten bir ekip olarak çalışmalarına devam ediyorlar. Bu ofisimiz, çok ciddi yatırımlara da vesile olacak üniversitemiz adına. Bugün burada, başarılı proje yürütücüsü akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizi kutlamak ve çalışmalarında da daha iyi motive olmalarını sağlamak amacıyla böyle bir etkinliği düzenledik. Başarılı çalışmalarınızla gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de başarılı proje yürütücüsü öğretim elemanları ile öğrencileri tek tek tebrik etti.

Üniversite yönetimi olarak bilimsel çalışmalara gereken her türlü desteği vermeye çalıştıklarını vurgulayan Prof. Dr. Öztürk, “Bilimsel çalışmalarımız kapsamında son dönemde proje sayımız giderek artıyor. Bu başarının sürdürülebilirliği için elimizden geleni yapıyoruz. Çalışmalarınızda başarılarınızın devamını diliyoruz” ifadesini kullandı.