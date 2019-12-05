Hitit Üniversitesi'nden bir başarı daha

Hitit Üniversitesi, Greenmetric Dünya Üniversiteler sıralamasında ilk 10'a girmeyi başardı.

Dünya üniversitelerinin çevreye duyarlılık ve uyumluluk alanlarında değerlendirilmeye hak kazanan üniversiteler arasında Hitit Üniversitesi önemli başarı elde etti.

Türkiye'den İstanbul Teknik Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi gibi sayılı üniversitelerin yer alabildiği Greenmetric Dünya Üniversiteler sıralamasında Hitit, 42 üniversite arasında 9. oldu.

Enerji ve iklim değişikliği, atık yönetimi, su kaynakları, ulaşım ve bu hedeflere yönelik eğitim ve araştırma kategorilerinde yapılan değerlendirmede bu yıl Greenmetric listesinde dünya genelinde 780, ülkemizden ise 42 üniversite değerlendirilmeye hak kazandı. Pek çok alanda sürdürdüğü yükselişini Greenmetric Dünya Üniversiteler sıralamasında da devam ettiren Hitit Üniversitesi, dünya genelinde ise 780 üniversitenin 498'ini geride bırakarak dünya sıralamasında 282'nci oldu.

Hitit Üniversitesi 2018 Greenmetric sıralamasında dünyada 719 üniversite arasında 461'inci, Türkiye sıralamasında ise 28 üniversite arasında 16'ncı sırada yer almasına rağmen bu yıl daha fazla üniversitenin bulunduğu listelerde yükselerek dünya genelinde 282'nci, Türkiye'de ise 9'uncu oldu.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, üniversitenin çevreye uyum ve sıfır atık hedefleri ile çevrenin korunması konusunda gerekli ihtimamı gösteren adımlar atmaya devam edeceğini ifade etti.

Bu kapsamda yapılan örnek çalışmalar arasında trijenerasyon sistemi uygulaması bulunduğunu kaydeden Rektör Öztürk, “Bu sistemde, doğalgaz kaynaklı elektrik üretimiyle atık baca gazı, geri dönüşüme kazandırılarak kış dönemi ısıtma, yaz döneminde de soğutmaya yönelik kullanılıyor” dedi.

Yeni yapılan binalarda da her aşamada çevre bilincinin göz önünde bulundurulduğunu dile getiren Prof. Dr. Öztürk, “Üniversitemizde, ayrıca atık yönetimi prosedürlerinin Entegre Çevre Bilgi Sistemi (ECBS) çerçevesinde sistematik bir şekilde sürdürülmesi, geri dönüşüm, aydınlatma ve ısıtma gibi alanlarda gerçekleştirdiği uygulamalarla ve konuyla ilgili eğitim ve bilimsel çalışmalarla rol model teşkil ediyor” ifadesini kullandı.