Hitit Üniversitesi'nden ebe ve hemşirelere doğum koçluğu eğitim

Hitit Üniversitesi tarafından Türkiye'de sayılı merkezlerde verilebilen doğum koçluğu eğitimi alanında çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİTİTSEM), tarafından kentte görev yapan ebe ve hemşirelere kurs verildi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, doğuma hazırlık sürecinde annelere destek olan ebe ve hemşirelerin eğitiminin büyük önem arz ettiğini belirterek, üniversite olarak Çorum'da bu alandaki eğitim ihtiyacının giderilmesine katkı sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Bu eğitimin anne dostu her ebe ve hemşire için önemine dikkat çeken Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, “Sağlık alanında bizim için çok özel ve üniversite olarak çok yakın çalışmak istediğimiz alanda bir katkımızın daha bu şekilde olmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Öztürk, kursun düzenlenmesinde verdikleri katkılardan dolayı Sağlık Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nuriye Büyükkayacı Duman'a ve HİTİTSEM Müdürü Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı'ya teşekkür etti.

'Her üniversitede olmayan bir eğitimi en özel bir şekilde Hitit Üniversitesi'nde aldık'

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şennur Şimşek de, anne dostu olmak adına, hastanede görev yapan tüm ebe ve hemşirelerin doğum koçluğu eğitimi alması için çalışma başlattıklarını belirterek, “Bu süreçte doğum koçluğunu araştırmaya başladık. Eğitim alabileceğimiz merkezleri araştırdık. Daha sonra, bu eğitimi Hitit Üniversitesi aracılığıyla alıp alamayacağımızı sorduk ve bize bu eğitimin verilebileceği bildirildi. Ebe ve hemşirelerimiz bu eğitime çok büyük ilgi gösterdiler. Bu eğitimin ikincisini de talep ediyoruz” diye konuştu.

Kursa katılan ebelerden Zehra Eryılmaz da doğum koçluğu eğitimini almayı çok istediğini, sayılı merkezlerde verilebilen bir eğitim olduğu için bu planını daha önce uygulama imkanı bulamadığını belirterek “Her üniversitede olmayan bir eğitimi en özel bir şekilde Hitit Üniversitesi'nde aldık. Bu eğitimin Çorum'da verilebiliyor olması bizim için büyük bir avantaj oldu” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Öztürk, kursiyerlere sertifikalarını verdi.