Hitit Üniversitesi'nden korona virüsle mücadeleye destek

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de yaşanan korona virüs salgınının ilk gününden bu yana, Tıp Fakültesi öğretim elemanlarının yanı sıra sahip olduğu teknolojik tüm imkânları seferber eden Hitit Üniversitesi, bu zorlu sürece önemli katkılar sağlıyor.

Hitit Üniversitesi, Sağlık Bakanlığına korona virüs vakalarının tespitinde kullanılmak üzere iki PCR cihazı desteğinde bulundu. Salgınla mücadele kapsamında vakaların ortaya çıkarılması açısından büyük önem arz eden PCR cihazları, bir süre Sağlık Bakanlığı vaka tanı merkezlerinde kullanıldı.

Bakanlığın ihtiyaçlarının karşılamasının ardından, üniversiteye gönderilen PCR cihazları, şimdi de Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vaka tespitinde kullanılmaya başlandı.

Topluma hizmet noktasında önemli çalışmalara imza atan üniversitenin, sahip olduğu teknolojik donanım imkanını ülkenin geleceği ve toplum sağlığı adına seferber ederek bu zorlu sürece katkı sağlamaya devam edeceği belirtildi.

Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, üniversitenin sahip olduğu bilgi birikimi ve altyapı imkanlarıyla ülkemizin ve Çorum'un hizmetinde olduğunu belirtti.

"Bu sürecin üstesinden hep birlikte geleceğiz"

Sürecin en başından bu yana büyük bir titizlikle yönetildiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Öztürk, “Gerek Tıp Fakültemizin değerli öğretim elemanları ile gerekse de üniversitemizin sahip olduğu teknolojik imkânlarıyla her zaman devletimizin ve Çorum halkının yanındayız. Testlerin daha hızlı sonuçlandırılması, korona virüsle mücadelede başarımızı artıran önemli bir faktör olacaktır. Bu zorlu süreçte temizlik, maske ve mesafe altın kurallarına lütfen uyalım. Bu sürecin üstesinden hep birlikte geleceğiz” dedi.