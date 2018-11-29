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Hitit Üniversitesi'nden Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ne destek

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Reha Metin Alkan, üniversite Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ne her türlü desteği vermeye hazır olduklarını açıkladı.


Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Galip Deniz ve yönetim kurulu üyelerinden Dr. Reha Metin Alkan'ı ziyaret etti.


Dernek Başkanı Galip Deniz, Hitit Üniversitesi'nin desteğini yanlarında hissetmenin gurur verici olduğunu belirtti.


Şehitler, gaziler ve ailelerinin çok kıymetli olduğunu ve Hitit Üniversitesi olarak bu anlayışla çalışmalar yaptıklarını belirten Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Deniz ve dernek yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diledi.

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