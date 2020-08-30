Hitit Üniversitesi'ni tercih edenlerin sayısında artış

Hitit Üniversitesi'ni tercih edenlerin sayısı geçen yıla göre yüzde 7,85 oranında artarken, genel kontenjanlarda doluluk oranının ise yüzde 4,24 artarak yüzde 93,11 olarak gerçekleştiği açıklandı.

YKS-2020 sonuçlarının açıklanmasıyla toplam 83 programdan 44'ü ön lisans, 21'i lisans programı olmak üzere 65 programda yüzde 100 doluluk oranına ulaşılan Hitit Üniversitesi'nde lisans kontenjanlarında yüzde 95,12, ön lisans kontenjanlarında ise yüzde 91,95'lik doluluk yaşandı. Yeni eğitim öğretim yılında üniversiteye 3 bin 487 öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazandı.

Hitit'te, son dönemde akademik birimlerde gerçekleştirilen yapılanma süreci kapsamında ilk defa öğrenci alan Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği, Çevre Sağlığı, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programları ile yeniden öğrenci alan Matematik Bölümü için ayrılan 232 kontenjanın tamamı doldu.

54 Ülkeden bin 87 uluslararası öğrencinin tercihi Hitit Üniversitesi oldu

Uluslararası Öğrenciler İçin 2020-2021 Akademik Yılı ön lisans ve lisans programlarına başvuru sonuçlarına göre de Almanya, Mısır, Fildişi Sahili, Kazakistan, Nijerya gibi dünyanın bir çok ülkesinden eğitim görmek isteyen öğrenciler tercihini Hitit Üniversitesi'nden yana kullandı.

Toplam 54 ülkeden bin 87 öğrenci, üniversite eğitimi için Hitit Üniversitesi'ne başvururken, başvurusu geçerli olarak değerlendirilen 495 öğrenciden 239'u kabul edildi. İlk yerleştirme sonuçlarına göre, kabul edilen 239 öğrenciden 125'i kayıt işlemini yaptırdı. Uluslararası öğrenciler için 24 Ağustos'ta başlayan ek başvuru süreci, 11 Eylül 2020 tarihine kadar sürecek.

“Sonuçlar, attığımız stratejik adımların isabetli olduğunu göstermektedir”

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, bölgenin ve ülkenin ihtiyacını dikkate alarak belirledikleri eğitim stratejisinin olumlu sonuçlarını görmenin mutluluğu yaşadıklarını söyledi.

Prof. Dr. Öztürk, akademik birimleri yapılandırırken, mezuniyet sonrası iş olanakları, bölge ve ülkenin ihtiyaçlarına göre hareket ettiklerini ifade ederek, “Bu yıl ilk defa öğrenci almak üzere Uluslararası İlişkiler (İngilizce) ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri ile Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği, Çevre Sağlığı, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programlarını açtık. Matematik Bölümü'ne yeniden öğrenci alınmasını talep ettik. Bu bölümlerin tamamı, beklediğimiz gibi doldu. Sonuçlar, attığımız stratejik adımların isabetli olduğunu göstermektedir” dedi.

Hitit Üniversitesi'ni tercih eden öğrencileri tebrik eden Prof. Dr. Öztürk, “İstihdam odaklı eğitim anlayışımızla, başarılı gelecek için gereken bilgi ve donanımı öğrencilerimize eksiksiz kazandıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Hitit Üniversitesinin hedefi, analitik düşünen, yeniliklere açık, nitelikli ve değerlerine bağlı mezunlar yetiştirmektir. Türkiye'nin kısa, orta ve uzun vadede hedeflerine ulaşması, gençlerimizin bu niteliklere sahip bireyler olarak yetişmesiyle mümkün olacaktır. Ülkemizin geleceği olan gençlerimize tüm olanaklarımızla elimizden gelen desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.